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Текущая цена Staked ZIG сегодня составляет 0,04170265 USD. Рыночная капитализация STZIG составляет 20 850 940 USD. Отслеживайте обновления цен STZIG в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Staked ZIG сегодня составляет 0,04170265 USD. Рыночная капитализация STZIG составляет 20 850 940 USD. Отслеживайте обновления цен STZIG в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Staked ZIG (STZIG)

Не в листинге

Текущая цена 1 STZIG в USD:

$0,04164897
$0,04164897$0,04164897
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Staked ZIG (STZIG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:24:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Staked ZIG

Текущая цена Staked ZIG (STZIG) сегодня составляет $ 0,04170265 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STZIG на USD составляет $ 0,04170265 за STZIG.

На данный момент Staked ZIG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 850 940, при оборотном предложении 500,00M STZIG. В течение последних 24 часов, STZIG торговался в диапазоне от $ 0,04134521 (минимум) до $ 0,04250076 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,062633, тогда как исторический минимум составил $ 0,04134521.

В краткосрочной перспективе STZIG изменился на +0,09% за последний час и на -2,12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 456,72K.

Рыночная информация Staked ZIG (STZIG)

$ 20,85M
$ 20,85M$ 20,85M

$ 456,72K
$ 456,72K$ 456,72K

$ 20,85M
$ 20,85M$ 20,85M

500,00M
500,00M 500,00M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Staked ZIG составляет $ 20,85M, при 24-часовом объеме торгов $ 456,72K. Циркулируещее обращение STZIG составляет 500,00M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,85M.

История цен Staked ZIG в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,04134521
$ 0,04134521$ 0,04134521
Мин 24Ч
$ 0,04250076
$ 0,04250076$ 0,04250076
Макс 24Ч

$ 0,04134521
$ 0,04134521$ 0,04134521

$ 0,04250076
$ 0,04250076$ 0,04250076

$ 0,062633
$ 0,062633$ 0,062633

$ 0,04134521
$ 0,04134521$ 0,04134521

+0,09%

-1,49%

-2,12%

-2,12%

История цен Staked ZIG (STZIG) в USD

За сегодня изменение цены Staked ZIG на USD составило $ -0,000631340844187429.
За последние 30 дней изменение цены Staked ZIG на USD составило $ -0,0047973310.
За последние 60 дней изменение цены Staked ZIG на USD составило $ -0,0121043276.
За последние 90 дней изменение цены Staked ZIG на USD составило $ +0,00000000111755678.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000631340844187429-1,49%
30 дней$ -0,0047973310-11,50%
60 дней$ -0,0121043276-29,02%
90 дней$ +0,00000000111755678+0,00%

Прогноз цены Staked ZIG

Прогноз цены Staked ZIG (STZIG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STZIG в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Staked ZIG (STZIG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Staked ZIG потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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О Staked ZIG

На какой блокчейн-сети работает Staked ZIG?

Staked ZIG работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена STZIG?

Токен оценивается в ₽3.120124615221158160000, что отражает изменение цены на -1.49% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Staked ZIG?

Staked ZIG относится к категории Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать STZIG с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Staked ZIG?

Его рыночная капитализация составляет ₽1560033502.5351975360000, что ставит актив на ---е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов STZIG сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 500000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Staked ZIG?

За последний день объем торговли STZIG составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Staked ZIG колебался между ₽3.093381534326667024000 и ₽3.179837910578986944000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:24:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Staked ZIG (STZIG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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