На какой блокчейн-сети работает Staked ZIG?

Staked ZIG работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена STZIG?

Токен оценивается в ₽3.120124615221158160000, что отражает изменение цены на -1.49% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Staked ZIG?

Staked ZIG относится к категории Liquid Staking Tokens,ZIGChain Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать STZIG с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Staked ZIG?

Его рыночная капитализация составляет ₽1560033502.5351975360000, что ставит актив на ---е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов STZIG сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 500000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Staked ZIG?

За последний день объем торговли STZIG составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Staked ZIG колебался между ₽3.093381534326667024000 и ₽3.179837910578986944000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.