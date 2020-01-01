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Топ токенов категории ZIGChain Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ZIGChain Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.998603
-0.09%
0.00%
-0.44%
$ 114.94M
$ 73.46K
2
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.039096
-0.35%
-1.67%
-2.93%
$ 55.45M
$ 9.71M
3
Staked ZIG
Staked ZIG
STZIG
$ 0.04167467
-0.39%
-0.01%
-2.64%
$ 20.84M
$ 456.63K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ZIGChain Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории ZIGChain Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $191.22M.
Какой токен из категории ZIGChain Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ZIGChain Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, USDC.N продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ZIGChain Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории ZIGChain Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ZIGChain Ecosystem относятся USDC.N, ZIG, STZIG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ZIGChain Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ZIGChain Ecosystem составляет примерно $191.22M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ZIGChain Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.