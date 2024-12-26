Цена Sphynx Labs (SPHYNX)
Текущая цена Sphynx Labs (SPHYNX) сегодня составляет 0.00215467 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.23M USD. Цена SPHYNX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sphynx Labs:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.29K USD
- Изменение цены Sphynx Labs в течение дня составляет +0.88%
- Оборотное предложение составляет 1.50B USD
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За сегодня изменение цены Sphynx Labs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sphynx Labs на USD составило $ +0.0010213187.
За последние 60 дней изменение цены Sphynx Labs на USD составило $ +0.0009278394.
За последние 90 дней изменение цены Sphynx Labs на USD составило $ +0.0001566109699522966.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.88%
|30 дней
|$ +0.0010213187
|+47.40%
|60 дней
|$ +0.0009278394
|+43.06%
|90 дней
|$ +0.0001566109699522966
|+7.84%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Sphynx Labs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.25%
+0.88%
-7.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Sphynx Labs is an all-in-one solution for Trading, Farming, Bridging, and more. With Sphynx Labs, you have the power to control your decentralized destiny with powerful tools in one secure location, regardless of the blockchain you want to use beyond simply a token, Sphynx Labs' purpose is built to offer yield opportunities in various ways to holders in sustainable ways that feed the ecosystem. Including our Swap, Hyper pool, Launchpad, NFT marketplace, and others. We have been around for 2 years, building our product and delivering everything that was promised. We do have as well our APP, which you can find on Apple and Google store.
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