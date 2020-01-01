Токеномика Spaceswap MILK2 (MILK2) Откройте для себя ключевую информацию о Spaceswap MILK2 (MILK2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Spaceswap MILK2 (MILK2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Spaceswap MILK2 (MILK2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,67K $ 32,67K $ 32,67K Общее предложение: $ 22,58M $ 22,58M $ 22,58M Оборотное предложение: $ 22,58M $ 22,58M $ 22,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,67K $ 32,67K $ 32,67K Исторический максимум: $ 5,2 $ 5,2 $ 5,2 Исторический минимум: $ 0,00118828 $ 0,00118828 $ 0,00118828 Текущая цена: $ 0,00144661 $ 0,00144661 $ 0,00144661 Узнайте больше о цене Spaceswap MILK2 (MILK2)

Токеномика Spaceswap MILK2 (MILK2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Spaceswap MILK2 (MILK2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MILK2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MILK2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MILK2, изучите текущую цену MILK2!

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