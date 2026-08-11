Сегодняшняя цена something to believe in

Текущая цена something to believe in (BELIEVE) сегодня составляет $ 0 с изменением 27,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BELIEVE на USD составляет $ 0 за BELIEVE.

На данный момент something to believe in занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 515.689, при оборотном предложении 850,54M BELIEVE. В течение последних 24 часов, BELIEVE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00271686, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BELIEVE изменился на -6,87% за последний час и на +149,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 101,09K.

Рыночная информация something to believe in (BELIEVE)

Рыночная капитализация $ 515,69K$ 515,69K $ 515,69K Объем (24Ч) $ 101,09K$ 101,09K $ 101,09K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 515,69K$ 515,69K $ 515,69K Оборотное предложение 850,54M 850,54M 850,54M Общее предложение 850.536.263,382497 850.536.263,382497 850.536.263,382497

Текущая рыночная капитализация something to believe in составляет $ 515,69K, при 24-часовом объеме торгов $ 101,09K. Циркулируещее обращение BELIEVE составляет 850,54M, а общее предложение – 850536263.382497. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 515,69K.