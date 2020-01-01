Токеномика Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Откройте для себя ключевую информацию о Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Официальный сайт: https://app.solv.finance/jupiter Купить SOLVBTC.JUP сейчас!

Токеномика и анализ цен Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101.21M $ 101.21M $ 101.21M Общее предложение: $ 889.64 $ 889.64 $ 889.64 Оборотное предложение: $ 889.64 $ 889.64 $ 889.64 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101.21M $ 101.21M $ 101.21M Исторический максимум: $ 118,878 $ 118,878 $ 118,878 Исторический минимум: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 Текущая цена: $ 114,062 $ 114,062 $ 114,062 Узнайте больше о цене Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Токеномика Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLVBTC.JUP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLVBTC.JUP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLVBTC.JUP, изучите текущую цену SOLVBTC.JUP!

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