Что такое SOLTAN (SOLTAN)

SOLTAN ($SOLTAN) is a tribute to Sultan Kösen, who holds the Guinness World Record as the tallest living person at 8 feet 3 inches (2.51 meters). Built as a meme cryptocurrency on the Solana blockchain, the project leverages Sultan's iconic height as the central branding concept. It is also actively supported by the living icon Sultan Kösen himself Like other meme tokens, SOLTAN relies on community engagement, social media presence, and memetic appeal rather than technical utility features.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SOLTAN (SOLTAN) Сколько стоит SOLTAN (SOLTAN) на сегодня? Актуальная цена SOLTAN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SOLTAN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SOLTAN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SOLTAN? Рыночная капитализация SOLTAN составляет $ 146,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SOLTAN? Циркулирующее предложение SOLTAN составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SOLTAN? SOLTAN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SOLTAN за все время (ATL)? SOLTAN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SOLTAN? Объем торгов за последние 24 часа для SOLTAN составляет -- USD . Вырастет ли SOLTAN в цене в этом году? SOLTAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOLTAN для более подробного анализа.

