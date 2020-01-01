Токеномика SolForge Fusion (SFG)

Токеномика SolForge Fusion (SFG)

Откройте для себя ключевую информацию о SolForge Fusion (SFG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SolForge Fusion (SFG)

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries.

Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

Официальный сайт:
https://solforgefusion.com/
Whitepaper:
https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview

Токеномика и анализ цен SolForge Fusion (SFG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolForge Fusion (SFG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,24M
$ 4,24M$ 4,24M
Общее предложение:
$ 84,43M
$ 84,43M$ 84,43M
Оборотное предложение:
$ 6,75M
$ 6,75M$ 6,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,07M
$ 53,07M$ 53,07M
Исторический максимум:
$ 3,45
$ 3,45$ 3,45
Исторический минимум:
$ 0,212965
$ 0,212965$ 0,212965
Текущая цена:
$ 0,628082
$ 0,628082$ 0,628082

Токеномика SolForge Fusion (SFG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SolForge Fusion (SFG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SFG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SFG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFG, изучите текущую цену SFG!

Прогноз цены SFG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.