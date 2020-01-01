Токеномика SolForge Fusion (SFG) Откройте для себя ключевую информацию о SolForge Fusion (SFG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SolForge Fusion (SFG) SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Официальный сайт: https://solforgefusion.com/ Whitepaper: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Купить SFG сейчас!

Токеномика и анализ цен SolForge Fusion (SFG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolForge Fusion (SFG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,24M $ 4,24M $ 4,24M Общее предложение: $ 84,43M $ 84,43M $ 84,43M Оборотное предложение: $ 6,75M $ 6,75M $ 6,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,07M $ 53,07M $ 53,07M Исторический максимум: $ 3,45 $ 3,45 $ 3,45 Исторический минимум: $ 0,212965 $ 0,212965 $ 0,212965 Текущая цена: $ 0,628082 $ 0,628082 $ 0,628082 Узнайте больше о цене SolForge Fusion (SFG)

Токеномика SolForge Fusion (SFG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolForge Fusion (SFG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFG, изучите текущую цену SFG!

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