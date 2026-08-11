Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Smiley Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SMILEY составляет 252,844 USD. Отслеживайте обновления цен SMILEY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Smiley Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SMILEY составляет 252,844 USD. Отслеживайте обновления цен SMILEY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о SMILEY

Информация о цене SMILEY

Что такое SMILEY

Whitepaper SMILEY

Официальный сайт SMILEY

Токеномика SMILEY

Прогноз цен SMILEY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Smiley Coin

Цена Smiley Coin (SMILEY)

Не в листинге

Текущая цена 1 SMILEY в USD:

$0.000000000000604557
$0.000000000000604557$0.000000000000604557
-2.40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Smiley Coin (SMILEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:03:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Smiley Coin

Текущая цена Smiley Coin (SMILEY) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SMILEY на USD составляет $ 0 за SMILEY.

На данный момент Smiley Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 252,844, при оборотном предложении 420,690.00T SMILEY. В течение последних 24 часов, SMILEY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SMILEY изменился на +0.17% за последний час и на +0.07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Smiley Coin (SMILEY)

$ 252.84K
$ 252.84K$ 252.84K

--
----

$ 252.84K
$ 252.84K$ 252.84K

420,690.00T
420,690.00T 420,690.00T

4.2069e+17
4.2069e+17 4.2069e+17

Текущая рыночная капитализация Smiley Coin составляет $ 252.84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SMILEY составляет 420,690.00T, а общее предложение – 4.2069e+17. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 252.84K.

История цен Smiley Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-2.93%

+0.07%

+0.07%

История цен Smiley Coin (SMILEY) в USD

За сегодня изменение цены Smiley Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Smiley Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Smiley Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Smiley Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2.93%
30 дней$ 0+2.48%
60 дней$ 0+10.00%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Smiley Coin

Прогноз цены Smiley Coin (SMILEY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SMILEY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Smiley Coin (SMILEY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Smiley Coin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Smiley Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SMILEY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Smiley Coin».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Smiley Coin (SMILEY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemMeme

О Smiley Coin

Какова текущая рыночная цена SMILEY?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -2.93% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Smiley Coin на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, SMILEY демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов SMILEY?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты SMILEY. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Smiley Coin?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность SMILEY на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции SMILEY в экосистему --.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Smiley Coin

Страница обновлена: 2026-08-11 11:03:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Smiley Coin (SMILEY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Smiley Coin

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Монеро

Монеро

XMR
Эфириум

Эфириум

ETH
Солана

Солана

SOL

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

up

up

UPROBINHOOD

$0.4700
$0.4700$0.4700

+370.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.46460
$0.46460$0.46460

+829.20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01988
$0.01988$0.01988

+58.65%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17840
$0.17840$0.17840

-11.63%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.6306
$3.6306$3.6306

+101.57%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.46460
$0.46460$0.46460

+829.20%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028053
$0.028053$0.028053

+88.31%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.6306
$3.6306$3.6306

+101.57%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0005113
$0.0005113$0.0005113

+63.87%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0178
$0.0178$0.0178

+27.14%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?