Цена Slap cat (SLAP)

Текущая цена 1 SLAP в USD:

--
----
0,00%1D
График цены Slap cat (SLAP) в реальном времени
Информация о ценах Slap cat (SLAP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3,61%

-3,61%

Текущая цена Slap cat (SLAP) составляет --. За последние 24 часа SLAP торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SLAP за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SLAP изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -3,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Slap cat (SLAP)

$ 15,28K
$ 15,28K$ 15,28K

--
----

$ 15,28K
$ 15,28K$ 15,28K

998,32M
998,32M 998,32M

998 318 382,56712
998 318 382,56712 998 318 382,56712

Текущая рыночная капитализация Slap cat составляет $ 15,28K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SLAP составляет 998,32M, а общее предложение – 998318382.56712. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,28K.

История цен Slap cat (SLAP) в USD

За сегодня изменение цены Slap cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Slap cat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Slap cat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Slap cat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-16,52%
60 дней$ 0-18,88%
90 дней$ 0--

Что такое Slap cat (SLAP)

Slap Cat is more than just a cat that slaps it’s the next big memecoin on Solana. A project built around fun, community, and a shared love for cats. With its unique meme and inspiring art, Slap Cat brings people together through a common passion for felines and the deep desire to secretly deliver a slap to those who deserve it!

Launched on Solana, Slap Cat is poised to rise to the top, backed by a vibrant community that thrives on humor, kindness, and, of course, the irresistible charm of a cat with attitude.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Slap cat (USD)

Сколько будет стоить Slap cat (SLAP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Slap cat (SLAP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Slap cat.

Проверьте прогноз цены Slap cat!

SLAP на местную валюту

Токеномика Slap cat (SLAP)

Понимание токеномики Slap cat (SLAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SLAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Slap cat (SLAP)

Сколько стоит Slap cat (SLAP) на сегодня?
Актуальная цена SLAP в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SLAP в USD?
Текущая цена SLAP в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Slap cat?
Рыночная капитализация SLAP составляет $ 15,28K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SLAP?
Циркулирующее предложение SLAP составляет 998,32M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SLAP?
SLAP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SLAP за все время (ATL)?
SLAP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SLAP?
Объем торгов за последние 24 часа для SLAP составляет -- USD.
Вырастет ли SLAP в цене в этом году?
SLAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SLAP для более подробного анализа.
