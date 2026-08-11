Сегодняшняя цена SINBAD CREW BASE

Текущая цена SINBAD CREW BASE (SCB) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCB на USD составляет $ 0 за SCB.

На данный момент SINBAD CREW BASE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 73 553, при оборотном предложении 1,00B SCB. В течение последних 24 часов, SCB торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SCB изменился на -0,00% за последний час и на -6,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SINBAD CREW BASE (SCB)

Рыночная капитализация $ 73,55K$ 73,55K $ 73,55K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 73,55K$ 73,55K $ 73,55K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация SINBAD CREW BASE составляет $ 73,55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SCB составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 73,55K.