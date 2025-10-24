Что такое Silensio (SILEN)

Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.

Прогноз цены Silensio (USD)

Сколько будет стоить Silensio (SILEN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Silensio (SILEN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Silensio.

SILEN на местную валюту

Токеномика Silensio (SILEN)

Понимание токеномики Silensio (SILEN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SILEN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Silensio (SILEN) Сколько стоит Silensio (SILEN) на сегодня? Актуальная цена SILEN в USD – 0,00001142 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SILEN в USD? $ 0,00001142 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SILEN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Silensio? Рыночная капитализация SILEN составляет $ 10,58K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SILEN? Циркулирующее предложение SILEN составляет 926,66M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SILEN? SILEN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00154914 USD . Какова была минимальная цена SILEN за все время (ATL)? SILEN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001137 USD . Каков объем торгов SILEN? Объем торгов за последние 24 часа для SILEN составляет -- USD . Вырастет ли SILEN в цене в этом году? SILEN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SILEN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Silensio (SILEN)