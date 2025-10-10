Токеномика Silensio (SILEN) Откройте для себя ключевую информацию о Silensio (SILEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Silensio (SILEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silensio (SILEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,21K $ 12,21K $ 12,21K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 926,66M $ 926,66M $ 926,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,18K $ 13,18K $ 13,18K Исторический максимум: $ 0,00154914 $ 0,00154914 $ 0,00154914 Исторический минимум: $ 0,0000131 $ 0,0000131 $ 0,0000131 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Silensio (SILEN) Купить SILEN сейчас!

Информация о Silensio (SILEN) Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3. Официальный сайт: https://www.silensio.xyz/ Whitepaper: https://silensio.gitbook.io/silensio-docs/

Токеномика Silensio (SILEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Silensio (SILEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SILEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SILEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SILEN, изучите текущую цену SILEN!

