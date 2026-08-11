Какова сегодняшняя цена Signet (SIGNET)?

Текущая цена составляет ₽3.355912854799533952000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.06%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов SIGNET находится в обращении?

Обращающееся предложение SIGNET составляет 441278.708571899, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Signet?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей SIGNET. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Signet?

Рыночная капитализация составляет ₽1480717.830566433536000, что ставит Signet на 8821-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется SIGNET?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Signet?

Недавнее изменение цены на 0.06% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках SocialFi,Base Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.