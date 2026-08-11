Сегодняшняя цена Shib Owes You

Текущая цена Shib Owes You (SOU) сегодня составляет $ 0 с изменением 8.49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOU на USD составляет $ 0 за SOU.

На данный момент Shib Owes You занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27,964, при оборотном предложении 1.00B SOU. В течение последних 24 часов, SOU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00149062, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOU изменился на +0.01% за последний час и на -10.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Shib Owes You (SOU)

Рыночная капитализация $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Shib Owes You составляет $ 27.96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOU составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27.96K.