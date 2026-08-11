Сегодняшняя цена sharkdog

Текущая цена sharkdog (SHARKDOG) сегодня составляет $ 0 с изменением 20.75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHARKDOG на USD составляет $ 0 за SHARKDOG.

На данный момент sharkdog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9,548.81, при оборотном предложении 954.73M SHARKDOG. В течение последних 24 часов, SHARKDOG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SHARKDOG изменился на -3.49% за последний час и на -22.73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация sharkdog (SHARKDOG)

Рыночная капитализация $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K Оборотное предложение 954.73M 954.73M 954.73M Общее предложение 954,726,476.170269 954,726,476.170269 954,726,476.170269

Текущая рыночная капитализация sharkdog составляет $ 9.55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHARKDOG составляет 954.73M, а общее предложение – 954726476.170269. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9.55K.