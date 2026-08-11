Какова текущая цена SCADA?

SCADA торгуется по цене ₽0.093562819385523488000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.65%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SCADA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.65% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SCADA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как SCADA показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,PulseChain Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,PulseChain Ecosystem SCADA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация SCADA?

Рыночная капитализация ₽17551549.0039728608000 ставит SCADA на 4512-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.087858380774479392000 до ₽0.107883025389822144000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SCADA?

SCADA обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SCADA?

При наличии в обращении 187591129.8941124 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.