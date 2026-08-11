Сегодняшняя цена RZTO

Текущая цена RZTO (RZTO) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RZTO на USD составляет $ 0 за RZTO.

На данный момент RZTO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 219,310, при оборотном предложении 10.00B RZTO. В течение последних 24 часов, RZTO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.0093851, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RZTO изменился на -0.36% за последний час и на -26.97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация RZTO (RZTO)

Рыночная капитализация $ 219.31K$ 219.31K $ 219.31K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 219.31K$ 219.31K $ 219.31K Оборотное предложение 10.00B 10.00B 10.00B Общее предложение 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация RZTO составляет $ 219.31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RZTO составляет 10.00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 219.31K.