Сегодняшняя цена RUSH GAME

Текущая цена RUSH GAME (RUSH) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUSH на USD составляет $ 0 за RUSH.

На данный момент RUSH GAME занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13,266.08, при оборотном предложении 100.00B RUSH. В течение последних 24 часов, RUSH торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RUSH изменился на -- за последний час и на +1.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация RUSH GAME (RUSH)

Рыночная капитализация $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация RUSH GAME составляет $ 13.27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RUSH составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.27K.