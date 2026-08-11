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Текущая цена Running Away Balloon сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BALLOON составляет 53,642 USD. Отслеживайте обновления цен BALLOON в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Running Away Balloon сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация BALLOON составляет 53,642 USD. Отслеживайте обновления цен BALLOON в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Running Away Balloon (BALLOON)

Не в листинге

Текущая цена 1 BALLOON в USD:

$0.00005363
$0.00005363$0.00005363
+4.90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Running Away Balloon (BALLOON) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:33:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Running Away Balloon

Текущая цена Running Away Balloon (BALLOON) сегодня составляет $ 0 с изменением 10.58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BALLOON на USD составляет $ 0 за BALLOON.

На данный момент Running Away Balloon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53,642, при оборотном предложении 999.94M BALLOON. В течение последних 24 часов, BALLOON торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BALLOON изменился на +2.87% за последний час и на -13.58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Running Away Balloon (BALLOON)

$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K

--
----

$ 53.64K
$ 53.64K$ 53.64K

999.94M
999.94M 999.94M

999,938,609.568076
999,938,609.568076 999,938,609.568076

Текущая рыночная капитализация Running Away Balloon составляет $ 53.64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BALLOON составляет 999.94M, а общее предложение – 999938609.568076. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53.64K.

История цен Running Away Balloon в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.87%

+10.58%

-13.58%

-13.58%

История цен Running Away Balloon (BALLOON) в USD

За сегодня изменение цены Running Away Balloon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Running Away Balloon на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Running Away Balloon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Running Away Balloon на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+10.58%
30 дней$ 0-53.27%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Running Away Balloon

Прогноз цены Running Away Balloon (BALLOON) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BALLOON в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Running Away Balloon (BALLOON) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Running Away Balloon потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Running Away Balloon достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BALLOON, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Running Away Balloon».

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Источник Running Away Balloon (BALLOON)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Running Away Balloon

Что сейчас торгуется у Running Away Balloon?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на 10.58%.

Привлекает ли BALLOON внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок Running Away Balloon?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно BALLOON?

При наличии 999938609.568076 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Running Away Balloon соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽ и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Running Away Balloon?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Running Away Balloon.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:33:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Running Away Balloon (BALLOON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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