Токеномика ROVR Network (ROVR) Откройте для себя ключевую информацию о ROVR Network (ROVR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ROVR Network (ROVR) ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Официальный сайт: https://rovr.network Купить ROVR сейчас!

Токеномика и анализ цен ROVR Network (ROVR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROVR Network (ROVR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 110,35M $ 110,35M $ 110,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,13M $ 120,13M $ 120,13M Исторический максимум: $ 0,02158741 $ 0,02158741 $ 0,02158741 Исторический минимум: $ 0,00865958 $ 0,00865958 $ 0,00865958 Текущая цена: $ 0,01195076 $ 0,01195076 $ 0,01195076 Узнайте больше о цене ROVR Network (ROVR)

Токеномика ROVR Network (ROVR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ROVR Network (ROVR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROVR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROVR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROVR, изучите текущую цену ROVR!

Прогноз цены ROVR Хотите узнать, куда может двигаться ROVR? Наша страница прогноза цены ROVR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ROVR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!