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Текущая цена RockSolid rETH сегодня составляет 1 777,02 USD. Рыночная капитализация ROCK.RETH составляет 14 005 541 USD. Отслеживайте обновления цен ROCK.RETH в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RockSolid rETH сегодня составляет 1 777,02 USD. Рыночная капитализация ROCK.RETH составляет 14 005 541 USD. Отслеживайте обновления цен ROCK.RETH в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROCK.RETH в USD:

$1 777,02
$1 777,02$1 777,02
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены RockSolid rETH (ROCK.RETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:30:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RockSolid rETH

Текущая цена RockSolid rETH (ROCK.RETH) сегодня составляет $ 1 777,02 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROCK.RETH на USD составляет $ 1 777,02 за ROCK.RETH.

На данный момент RockSolid rETH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 005 541, при оборотном предложении 8,01K ROCK.RETH. В течение последних 24 часов, ROCK.RETH торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4 758,98, тогда как исторический минимум составил $ 1 539,97.

В краткосрочной перспективе ROCK.RETH изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,28K.

Рыночная информация RockSolid rETH (ROCK.RETH)

$ 14,01M
$ 14,01M$ 14,01M

$ 1,28K
$ 1,28K$ 1,28K

$ 14,01M
$ 14,01M$ 14,01M

8,01K
8,01K 8,01K

8 005,264032764807
8 005,264032764807 8 005,264032764807

Текущая рыночная капитализация RockSolid rETH составляет $ 14,01M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,28K. Циркулируещее обращение ROCK.RETH составляет 8,01K, а общее предложение – 8005.264032764807. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,01M.

История цен RockSolid rETH в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 4 758,98
$ 4 758,98$ 4 758,98

$ 1 539,97
$ 1 539,97$ 1 539,97

--

--

0,00%

0,00%

История цен RockSolid rETH (ROCK.RETH) в USD

За сегодня изменение цены RockSolid rETH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RockSolid rETH на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены RockSolid rETH на USD составило $ +87,6781668000.
За последние 90 дней изменение цены RockSolid rETH на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ +87,6781668000+4,93%
90 дней----

Прогноз цены RockSolid rETH

Прогноз цены RockSolid rETH (ROCK.RETH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ROCK.RETH в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RockSolid rETH (ROCK.RETH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RockSolid rETH потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

О RockSolid rETH

Какова текущая цена RockSolid rETH в реальном времени?

RockSolid rETH оценивается в ₽132960.407930188608000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок ROCK.RETH?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽0E-14 и ₽0E-14 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место RockSolid rETH в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #-- место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽1047924302.8457652064000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 8005.264032764807 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности RockSolid rETH?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:30:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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