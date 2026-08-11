Сегодняшняя цена RockSolid rETH

Текущая цена RockSolid rETH (ROCK.RETH) сегодня составляет $ 1 777,02 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROCK.RETH на USD составляет $ 1 777,02 за ROCK.RETH.

На данный момент RockSolid rETH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 005 541, при оборотном предложении 8,01K ROCK.RETH. В течение последних 24 часов, ROCK.RETH торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4 758,98, тогда как исторический минимум составил $ 1 539,97.

В краткосрочной перспективе ROCK.RETH изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,28K.

Рыночная информация RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Рыночная капитализация $ 14,01M$ 14,01M $ 14,01M Объем (24Ч) $ 1,28K$ 1,28K $ 1,28K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,01M$ 14,01M $ 14,01M Оборотное предложение 8,01K 8,01K 8,01K Общее предложение 8 005,264032764807 8 005,264032764807 8 005,264032764807

Текущая рыночная капитализация RockSolid rETH составляет $ 14,01M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,28K. Циркулируещее обращение ROCK.RETH составляет 8,01K, а общее предложение – 8005.264032764807. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,01M.