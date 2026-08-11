Какова текущая цена RNT?

RNT торгуется по цене ₽0.080717357413539616000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.66%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как RNT соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.66% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если RNT превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как RNT показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Celebrity-Themed,Pump.fun Ecosystem RNT демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация RNT?

Рыночная капитализация ₽79245905.5546100096000 ставит RNT на 2788-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.080636549521357984000 до ₽0.083901038721251136000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется RNT?

RNT обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку RNT?

При наличии в обращении 981772395.725049 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.