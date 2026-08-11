Сегодняшняя цена River Pts

Текущая цена River Pts (RIVER PTS) сегодня составляет $ 0.00154547 с изменением 3.24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RIVER PTS на USD составляет $ 0.00154547 за RIVER PTS.

На данный момент River Pts занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,301,579, при оборотном предложении 877.97M RIVER PTS. В течение последних 24 часов, RIVER PTS торговался в диапазоне от $ 0.00148942 (минимум) до $ 0.00154553 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.0476517, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RIVER PTS изменился на -0.00% за последний час и на -5.53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 222.00.

Рыночная информация River Pts (RIVER PTS)

Рыночная капитализация $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Объем (24Ч) $ 222.00$ 222.00 $ 222.00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Оборотное предложение 877.97M 877.97M 877.97M Общее предложение 877,973,558.785487 877,973,558.785487 877,973,558.785487

Текущая рыночная капитализация River Pts составляет $ 1.30M, при 24-часовом объеме торгов $ 222.00. Циркулируещее обращение RIVER PTS составляет 877.97M, а общее предложение – 877973558.785487. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.30M.