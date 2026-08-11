Что сейчас торгуется у RIBBIT ZYGO THE FROG?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -1.02%.

Привлекает ли RIBBIT внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Solana Ecosystem,Meme,Frog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Насколько ликвиден рынок RIBBIT ZYGO THE FROG?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно RIBBIT?

При наличии 999971098.244497 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как RIBBIT ZYGO THE FROG соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽ и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется RIBBIT ZYGO THE FROG?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность RIBBIT ZYGO THE FROG.