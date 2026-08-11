Какова текущая цена Reflect?

Reflect оценивается в ₽0.085254570915293472000, за сегодняшний день она изменилась на -5.47%.

Насколько быстро растёт сообщество RFL?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Reflect?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Reflect в секторе Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Applications,DeFAI. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов RFL?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как RFL соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽118.218953376832000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 13941446.647915162 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.