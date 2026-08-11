Обзор персонажа Рато-Крыса По словам его редактора, Мэтт Фьюри, создатель лягушонка Пепе, работает над новой книгой, в которой появится персонаж по имени Рато-Крыс. Рато-Крыс также является мем-токеном, запущенным на блокчейне Ethereum; общий выпуск токена составляет 420 690 000 000 единиц. Токен не взимает никаких комиссий за транзакции и имеет постоянно сжигаемую ликвидность, сочетая узнаваемый художественный стиль Фьюри с коммунальной и мемной функциональностью блокчейн-сообщества.

Какова текущая цена Rato The Rat?

Rato The Rat торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.77%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как RATO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.77% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если RATO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Rato The Rat показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Ethereum Ecosystem?

В рамках сегмента Meme,Ethereum Ecosystem RATO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Rato The Rat?

Рыночная капитализация ₽7523439.2284771104000 ставит RATO на 5769-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется RATO?

Rato The Rat обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку RATO?

При наличии в обращении 420690000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.