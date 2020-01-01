Токеномика RAT Escape (RAT) Откройте для себя ключевую информацию о RAT Escape (RAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RAT Escape (RAT) RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Официальный сайт: https://ratescape.xyz/ Купить RAT сейчас!

Токеномика и анализ цен RAT Escape (RAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RAT Escape (RAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 578,17K $ 578,17K $ 578,17K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 578,17K $ 578,17K $ 578,17K Исторический максимум: $ 0,01577369 $ 0,01577369 $ 0,01577369 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00057824 $ 0,00057824 $ 0,00057824 Узнайте больше о цене RAT Escape (RAT)

Токеномика RAT Escape (RAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RAT Escape (RAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAT, изучите текущую цену RAT!

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