Текущая цена QUANT сегодня составляет 0,00002256 USD. Следите за обновлениями цены QUANT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUANT прямо сейчас на MEXC.

Цена QUANT (QUANT)

Текущая цена 1 QUANT в USD:

--
----
+1,10%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены QUANT (QUANT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:32 (UTC+8)

Информация о ценах QUANT (QUANT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0000223
$ 0,0000223$ 0,0000223
Мин 24Ч
$ 0,00002269
$ 0,00002269$ 0,00002269
Макс 24Ч

$ 0,0000223
$ 0,0000223$ 0,0000223

$ 0,00002269
$ 0,00002269$ 0,00002269

$ 0,00085798
$ 0,00085798$ 0,00085798

$ 0,00000871
$ 0,00000871$ 0,00000871

+0,09%

+1,13%

-5,50%

-5,50%

Текущая цена QUANT (QUANT) составляет $0,00002256. За последние 24 часа QUANT торговался в диапазоне от $ 0,0000223 до $ 0,00002269, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QUANT за все время составляет $ 0,00085798, а минимальная – $ 0,00000871.

Что касается краткосрочной динамики, QUANT изменился на +0,09% за последний час, на +1,13% за 24 часа и на -5,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация QUANT (QUANT)

$ 22,69K
$ 22,69K$ 22,69K

$ 22,69K
$ 22,69K$ 22,69K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация QUANT составляет $ 22,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QUANT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,69K.

История цен QUANT (QUANT) в USD

За сегодня изменение цены QUANT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены QUANT на USD составило $ -0,0000031474.
За последние 60 дней изменение цены QUANT на USD составило $ -0,0000056090.
За последние 90 дней изменение цены QUANT на USD составило $ +0,00000098065237325535.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,13%
30 дней$ -0,0000031474-13,95%
60 дней$ -0,0000056090-24,86%
90 дней$ +0,00000098065237325535+4,54%

Что такое QUANT (QUANT)

An election in the USA is upon us, China's stock market is propelling, and the Standard & Poor 500 hit an ATH recently. How was all of this possible? They listen to their quant.

The message is clear, listen to your quant, this is YOUR quant. If you missed every other fucking coin. Save all your Ethereum and get ready to send your quant to unknown heights.

You can burn 69000 $QUANT tokens to mint your Quant NFTs. This cute little pfps are called Quants and will live forever on the Ethereum blockchain. Only 999 pfps are available. Weeeeeeeeeeee. Fun??

Прогноз цены QUANT (USD)

Сколько будет стоить QUANT (QUANT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов QUANT (QUANT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для QUANT.

QUANT на местную валюту

Токеномика QUANT (QUANT)

Понимание токеномики QUANT (QUANT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QUANT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о QUANT (QUANT)

Сколько стоит QUANT (QUANT) на сегодня?
Актуальная цена QUANT в USD – 0,00002256 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена QUANT в USD?
Текущая цена QUANT в USD составляет $ 0,00002256. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация QUANT?
Рыночная капитализация QUANT составляет $ 22,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение QUANT?
Циркулирующее предложение QUANT составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) QUANT?
QUANT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00085798 USD.
Какова была минимальная цена QUANT за все время (ATL)?
QUANT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000871 USD.
Каков объем торгов QUANT?
Объем торгов за последние 24 часа для QUANT составляет -- USD.
Вырастет ли QUANT в цене в этом году?
QUANT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QUANT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии QUANT (QUANT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

