Токеномика Puff The Dragon (PUFF) Откройте для себя ключевую информацию о Puff The Dragon (PUFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Puff The Dragon (PUFF) What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Официальный сайт: https://puffthedragon.xyz/ Купить PUFF сейчас!

Токеномика и анализ цен Puff The Dragon (PUFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puff The Dragon (PUFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,08M $ 61,08M $ 61,08M Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,08M $ 61,08M $ 61,08M Исторический максимум: $ 0,330448 $ 0,330448 $ 0,330448 Исторический минимум: $ 0,03916614 $ 0,03916614 $ 0,03916614 Текущая цена: $ 0,068671 $ 0,068671 $ 0,068671 Узнайте больше о цене Puff The Dragon (PUFF)

Токеномика Puff The Dragon (PUFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Puff The Dragon (PUFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFF, изучите текущую цену PUFF!

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