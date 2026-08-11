Какова текущая цена Prize Protocol?

Prize Protocol торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.68%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Prize Protocol составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PRIZE?

Рыночная капитализация составляет ₽3245479105.3565451760000, что ставит актив на 467-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Prize Protocol на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PRIZE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 50575000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Prize Protocol?

Prize Protocol входит в классификацию Solana Ecosystem,Quest-to-Earn, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PRIZE?

Работа в сети -- позволяет PRIZE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.