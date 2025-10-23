Что такое Poop (POOP)

$POOP is the token built for Doop, but this isn't just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards. I'm stronger, I'm smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game. web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols. its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Poop (POOP) Сколько стоит Poop (POOP) на сегодня? Актуальная цена POOP в USD – 0,02033132 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена POOP в USD? $ 0,02033132 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена POOP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Poop? Рыночная капитализация POOP составляет $ 3,36M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение POOP? Циркулирующее предложение POOP составляет 165,02M USD . Какова была максимальная цена (ATH) POOP? POOP достиг максимальной цены (ATH) в 0,064116 USD . Какова была минимальная цена POOP за все время (ATL)? POOP достиг минимальной цены (ATL) в 0,0179438 USD . Каков объем торгов POOP? Объем торгов за последние 24 часа для POOP составляет -- USD . Вырастет ли POOP в цене в этом году? POOP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POOP для более подробного анализа.

