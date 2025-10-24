Что такое Polypump (POLYPUMP)

Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.

Понимание токеномики Polypump (POLYPUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POLYPUMP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Polypump (POLYPUMP) Сколько стоит Polypump (POLYPUMP) на сегодня? Актуальная цена POLYPUMP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена POLYPUMP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена POLYPUMP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Polypump? Рыночная капитализация POLYPUMP составляет $ 10,77K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение POLYPUMP? Циркулирующее предложение POLYPUMP составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) POLYPUMP? POLYPUMP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена POLYPUMP за все время (ATL)? POLYPUMP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов POLYPUMP? Объем торгов за последние 24 часа для POLYPUMP составляет -- USD . Вырастет ли POLYPUMP в цене в этом году? POLYPUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POLYPUMP для более подробного анализа.

