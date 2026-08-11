Сегодняшняя цена Polly Penguin

Текущая цена Polly Penguin (POLLY) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.37% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POLLY на USD составляет $ 0 за POLLY.

На данный момент Polly Penguin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29,880, при оборотном предложении 999.95M POLLY. В течение последних 24 часов, POLLY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00161563, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе POLLY изменился на -0.33% за последний час и на +20.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Polly Penguin (POLLY)

Рыночная капитализация $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29.88K$ 29.88K $ 29.88K Оборотное предложение 999.95M 999.95M 999.95M Общее предложение 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

Текущая рыночная капитализация Polly Penguin составляет $ 29.88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POLLY составляет 999.95M, а общее предложение – 999946447.981292. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29.88K.