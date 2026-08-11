Сегодняшняя цена Pofu

Текущая цена Pofu (POFU) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POFU на USD составляет $ 0 за POFU.

На данный момент Pofu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6,247,730, при оборотном предложении 100.00B POFU. В течение последних 24 часов, POFU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе POFU изменился на -0.16% за последний час и на -3.10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Pofu (POFU)

Рыночная капитализация $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Pofu составляет $ 6.25M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POFU составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.25M.