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Цена Pizza Gram (PIZZA)

USD

График цены Pizza Gram (PIZZA) в реальном времени

$5.68
$5.68$5.68
+9.80%(1D)

Цена Pizza Gram (PIZZA) сегодня

Текущая цена Pizza Gram (PIZZA) сегодня составляет 5.68 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PIZZA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pizza Gram:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 101.12 USD
- Изменение цены Pizza Gram в течение дня составляет +9.83%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Pizza Gram (PIZZA) - USD

За сегодня изменение цены Pizza Gram на USD составило $ +0.508746.
За последние 30 дней изменение цены Pizza Gram на USD составило $ -1.5447248480.
За последние 60 дней изменение цены Pizza Gram на USD составило $ -2.1593156160.
За последние 90 дней изменение цены Pizza Gram на USD составило $ -1.734416213537123.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.508746+9.83%
30 дней$ -1.5447248480-27.19%
60 дней$ -2.1593156160-38.01%
90 дней$ -1.734416213537123-23.39%

Анализ цен Pizza Gram (PIZZA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Pizza Gram: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 5.07
$ 5.07$ 5.07

$ 5.68
$ 5.68$ 5.68

$ 290.43
$ 290.43$ 290.43

+11.00%

+9.83%

+0.07%

Рыночная информация Pizza Gram (PIZZA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.12
$ 101.12$ 101.12

0.00
0.00 0.00

Что такое Pizza Gram (PIZZA)

PIZZA is a meme coin created in honor of the time someone anonymously spent 6000 $GRAM on pizza on February 1st. It's a fun reminder of the most expensive pizza day ever. t.me/gramcoins/45

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Источник Pizza Gram (PIZZA)

Официальный веб-сайт

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PIZZA на местную валюту

1 PIZZA к AUD
A$8.9744
1 PIZZA к GBP
4.544
1 PIZZA к EUR
5.396
1 PIZZA к USD
$5.68
1 PIZZA к MYR
RM24.8216
1 PIZZA к TRY
202.4352
1 PIZZA к JPY
¥886.08
1 PIZZA к RUB
555.504
1 PIZZA к INR
489.5024
1 PIZZA к IDR
Rp91,612.8904
1 PIZZA к PHP
330.86
1 PIZZA к EGP
￡E.285.5904
1 PIZZA к BRL
R$33.5688
1 PIZZA к CAD
C$8.1224
1 PIZZA к BDT
691.3696
1 PIZZA к NGN
8,847.3384
1 PIZZA к UAH
238.1056
1 PIZZA к VES
Bs318.08
1 PIZZA к PKR
Rs1,579.9488
1 PIZZA к KZT
2,936.9008
1 PIZZA к THB
฿190.564
1 PIZZA к TWD
NT$185.9632
1 PIZZA к CHF
Fr5.112
1 PIZZA к HKD
HK$44.1904
1 PIZZA к MAD
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