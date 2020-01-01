Токеномика Pharaohs (PHRZ) Откройте для себя ключевую информацию о Pharaohs (PHRZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pharaohs (PHRZ) Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors. Официальный сайт: https://phrz.io Whitepaper: https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf Купить PHRZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Pharaohs (PHRZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pharaohs (PHRZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,32K $ 36,32K $ 36,32K Общее предложение: $ 6,40B $ 6,40B $ 6,40B Оборотное предложение: $ 4,25B $ 4,25B $ 4,25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 54,69K $ 54,69K $ 54,69K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pharaohs (PHRZ)

Токеномика Pharaohs (PHRZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pharaohs (PHRZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHRZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHRZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHRZ, изучите текущую цену PHRZ!

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