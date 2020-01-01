Токеномика Pharaohs (PHRZ)

Токеномика Pharaohs (PHRZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Pharaohs (PHRZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pharaohs (PHRZ)

Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.

Официальный сайт:
https://phrz.io
Whitepaper:
https://phrz.io/Pharaohs_Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Pharaohs (PHRZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pharaohs (PHRZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 36,32K
$ 36,32K$ 36,32K
Общее предложение:
$ 6,40B
$ 6,40B$ 6,40B
Оборотное предложение:
$ 4,25B
$ 4,25B$ 4,25B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 54,69K
$ 54,69K$ 54,69K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Pharaohs (PHRZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pharaohs (PHRZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PHRZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PHRZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHRZ, изучите текущую цену PHRZ!

Прогноз цены PHRZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.