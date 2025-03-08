Цена Pharaohs (PHRZ)
Текущая цена Pharaohs (PHRZ) сегодня составляет 0.00059263 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.08M USD. Цена PHRZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pharaohs:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 73.66K USD
- Изменение цены Pharaohs в течение дня составляет -3.49%
- Оборотное предложение составляет 3.51B USD
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За сегодня изменение цены Pharaohs на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pharaohs на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pharaohs на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pharaohs на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-3.49%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pharaohs: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.59%
-3.49%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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