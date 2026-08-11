Какова текущая цена Persija Fan Token?

Живая цена Persija Fan Token (PERSIJA) составляет ₽7.0566532768015760000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Persija Fan Token на рынке?

В настоящее время Persija Fan Token находится на 9485-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽1058677.552031526000000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов PERSIJA в обращении?

Количество токенов PERSIJA в обращении составляет 150026.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Persija Fan Token за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Persija Fan Token колебалась в диапазоне от ₽7.0503686589064400000 (минимум за 24 часа) до ₽7.2411517021516400000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Persija Fan Token удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Persija Fan Token достиг максимальной цены ₽35.1236819795992480000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽6.4358228090177840000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется PERSIJA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Persija Fan Token?

Текущее изменение цены -1.60% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.