Что такое Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts. We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Penguru (PENGURU) Сколько стоит Penguru (PENGURU) на сегодня? Актуальная цена PENGURU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PENGURU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PENGURU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Penguru? Рыночная капитализация PENGURU составляет $ 28,75K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PENGURU? Циркулирующее предложение PENGURU составляет 850,58M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PENGURU? PENGURU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PENGURU за все время (ATL)? PENGURU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PENGURU? Объем торгов за последние 24 часа для PENGURU составляет -- USD . Вырастет ли PENGURU в цене в этом году? PENGURU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PENGURU для более подробного анализа.

