Токеномика Parasol Finance (PSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Parasol Finance (PSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Parasol Finance (PSOL) Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole. Официальный сайт: https://parasol.finance Купить PSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Parasol Finance (PSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parasol Finance (PSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,09K $ 23,09K $ 23,09K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 5,61M $ 5,61M $ 5,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 86,45K $ 86,45K $ 86,45K Исторический максимум: $ 0,19304 $ 0,19304 $ 0,19304 Исторический минимум: $ 0,00401139 $ 0,00401139 $ 0,00401139 Текущая цена: $ 0,00411687 $ 0,00411687 $ 0,00411687 Узнайте больше о цене Parasol Finance (PSOL)

Токеномика Parasol Finance (PSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Parasol Finance (PSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSOL, изучите текущую цену PSOL!

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