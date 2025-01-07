Цена Parasol Finance (PSOL)
Текущая цена Parasol Finance (PSOL) сегодня составляет 0.00487935 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 27.36K USD. Цена PSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Parasol Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.45 USD
- Изменение цены Parasol Finance в течение дня составляет +0.08%
- Оборотное предложение составляет 5.61M USD
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За сегодня изменение цены Parasol Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Parasol Finance на USD составило $ -0.0000676131.
За последние 60 дней изменение цены Parasol Finance на USD составило $ -0.0000186147.
За последние 90 дней изменение цены Parasol Finance на USD составило $ -0.000076542634057396.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.08%
|30 дней
|$ -0.0000676131
|-1.38%
|60 дней
|$ -0.0000186147
|-0.38%
|90 дней
|$ -0.000076542634057396
|-1.54%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Parasol Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0.08%
-1.28%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.
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|1 PSOL к AUD
A$0.0077581665
|1 PSOL к GBP
￡0.0038546865
|1 PSOL к EUR
€0.0046353825
|1 PSOL к USD
$0.00487935
|1 PSOL к MYR
RM0.0219082815
|1 PSOL к TRY
₺0.172436229
|1 PSOL к JPY
¥0.7681560705
|1 PSOL к RUB
₽0.5196019815
|1 PSOL к INR
₹0.418257882
|1 PSOL к IDR
Rp78.6991825305
|1 PSOL к PHP
₱0.283392648
|1 PSOL к EGP
￡E.0.2471390775
|1 PSOL к BRL
R$0.0299104155
|1 PSOL к CAD
C$0.0069774705
|1 PSOL к BDT
৳0.595183113
|1 PSOL к NGN
₦7.5414745665
|1 PSOL к UAH
₴0.2069332335
|1 PSOL к VES
Bs0.25860555
|1 PSOL к PKR
Rs1.364851782
|1 PSOL к KZT
₸2.589861393
|1 PSOL к THB
฿0.1682887815
|1 PSOL к TWD
NT$0.159457158
|1 PSOL к CHF
Fr0.004391415
|1 PSOL к HKD
HK$0.0379125495
|1 PSOL к MAD
.د.م0.0489398805