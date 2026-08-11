Сегодняшняя цена ParallelAI

Текущая цена ParallelAI (PAI) сегодня составляет $ 0,00145578 с изменением 1,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PAI на USD составляет $ 0,00145578 за PAI.

На данный момент ParallelAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 145 550, при оборотном предложении 100,00M PAI. В течение последних 24 часов, PAI торговался в диапазоне от $ 0,00144187 (минимум) до $ 0,00149316 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,19, тогда как исторический минимум составил $ 0,00118844.

В краткосрочной перспективе PAI изменился на -0,11% за последний час и на +1,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 96,21.

Рыночная информация ParallelAI (PAI)

Рыночная капитализация $ 145,55K$ 145,55K $ 145,55K Объем (24Ч) $ 96,21$ 96,21 $ 96,21 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 145,55K$ 145,55K $ 145,55K Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ParallelAI составляет $ 145,55K, при 24-часовом объеме торгов $ 96,21. Циркулируещее обращение PAI составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 145,55K.