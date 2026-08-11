Какова реальная цена PairPunk сегодня?

Текущая цена PairPunk составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -0.32%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для PAIR?

PAIR торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна PairPunk сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется PAIR?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что PAIR демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место PairPunk в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽1970377.3438845440000 PairPunk занимает #8216 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли PAIR?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как PairPunk соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение PAIR?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (999237240.0 токенов), производительность категории в рамках Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Gaming Utility Token,BONK.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.