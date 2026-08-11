Сегодняшняя цена Pacu Jalur

Текущая цена Pacu Jalur (BOATKID) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOATKID на USD составляет $ 0 за BOATKID.

На данный момент Pacu Jalur занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 77 808, при оборотном предложении 997,28M BOATKID. В течение последних 24 часов, BOATKID торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01306515, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOATKID изменился на +1,09% за последний час и на -7,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Pacu Jalur (BOATKID)

Рыночная капитализация $ 77,81K$ 77,81K $ 77,81K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 77,81K$ 77,81K $ 77,81K Оборотное предложение 997,28M 997,28M 997,28M Общее предложение 997 277 243,931886 997 277 243,931886 997 277 243,931886

Текущая рыночная капитализация Pacu Jalur составляет $ 77,81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOATKID составляет 997,28M, а общее предложение – 997277243.931886. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 77,81K.