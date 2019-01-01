Токеномика Ozone Metaverse ($OZONE) Откройте для себя ключевую информацию о Ozone Metaverse ($OZONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ozone Metaverse ($OZONE) What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy. Официальный сайт: https://ozonemetaverse.io Whitepaper: https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/ Купить $OZONE сейчас!

Токеномика и анализ цен Ozone Metaverse ($OZONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozone Metaverse ($OZONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 188,62K $ 188,62K $ 188,62K Общее предложение: $ 990,31M $ 990,31M $ 990,31M Оборотное предложение: $ 990,31M $ 990,31M $ 990,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 188,62K $ 188,62K $ 188,62K Исторический максимум: $ 0,01610092 $ 0,01610092 $ 0,01610092 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00019047 $ 0,00019047 $ 0,00019047 Узнайте больше о цене Ozone Metaverse ($OZONE)

Токеномика Ozone Metaverse ($OZONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ozone Metaverse ($OZONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $OZONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $OZONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $OZONE, изучите текущую цену $OZONE!

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