Цена Ozone Metaverse ($OZONE)
Текущая цена Ozone Metaverse ($OZONE) сегодня составляет 0.00160058 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.59M USD. Цена $OZONE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ozone Metaverse:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 64.14K USD
- Изменение цены Ozone Metaverse в течение дня составляет +5.17%
- Оборотное предложение составляет 990.31M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене $OZONE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах $OZONE.
За сегодня изменение цены Ozone Metaverse на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ozone Metaverse на USD составило $ +0.0002236858.
За последние 60 дней изменение цены Ozone Metaverse на USD составило $ +0.0003917393.
За последние 90 дней изменение цены Ozone Metaverse на USD составило $ +0.0006721530299360606.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+5.17%
|30 дней
|$ +0.0002236858
|+13.98%
|60 дней
|$ +0.0003917393
|+24.47%
|90 дней
|$ +0.0006721530299360606
|+72.40%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ozone Metaverse: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+7.00%
+5.17%
-12.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 $OZONE к AUD
A$0.002560928
|1 $OZONE к GBP
￡0.0012644582
|1 $OZONE к EUR
€0.001520551
|1 $OZONE к USD
$0.00160058
|1 $OZONE к MYR
RM0.0071705984
|1 $OZONE к TRY
₺0.0563724276
|1 $OZONE к JPY
¥0.251691205
|1 $OZONE к RUB
₽0.1597218782
|1 $OZONE к INR
₹0.1367055378
|1 $OZONE к IDR
Rp25.8158028374
|1 $OZONE к PHP
₱0.0938900228
|1 $OZONE к EGP
￡E.0.0812934582
|1 $OZONE к BRL
R$0.0101156656
|1 $OZONE к CAD
C$0.0023048352
|1 $OZONE к BDT
৳0.190949194
|1 $OZONE к NGN
₦2.4738404422
|1 $OZONE к UAH
₴0.0670002788
|1 $OZONE к VES
Bs0.08162958
|1 $OZONE к PKR
Rs0.4448491994
|1 $OZONE к KZT
₸0.8280280514
|1 $OZONE к THB
฿0.0545637722
|1 $OZONE к TWD
NT$0.0522909486
|1 $OZONE к CHF
Fr0.0014085104
|1 $OZONE к HKD
HK$0.0124685182
|1 $OZONE к MAD
.د.م0.0161018348