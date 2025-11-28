Что такое OZA

Токеномика и анализ цен Ozapay (OZA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ozapay (OZA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,73M Общее предложение: $ 996,89M Оборотное предложение: $ 759,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,45M Исторический максимум: $ 0,04616339 Исторический минимум: $ 0,01547411 Текущая цена: $ 0,03257791

Информация о Ozapay (OZA) Официальный сайт: https://www.ozapay.me Whitepaper: https://fr.ozapay.me/pdf.whitepaper

Токеномика Ozapay (OZA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ozapay (OZA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OZA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OZA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OZA, изучите текущую цену OZA!

Прогноз цены OZA Хотите узнать, куда может двигаться OZA? Наша страница прогноза цены OZA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OZA прямо сейчас!

