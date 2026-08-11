Сегодняшняя цена Orlix AI

Текущая цена Orlix AI (ORLIX) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ORLIX на USD составляет $ 0 за ORLIX.

На данный момент Orlix AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 31 261, при оборотном предложении 100,00B ORLIX. В течение последних 24 часов, ORLIX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ORLIX изменился на -0,12% за последний час и на -1,28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Orlix AI (ORLIX)

Рыночная капитализация $ 31,26K$ 31,26K $ 31,26K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31,26K$ 31,26K $ 31,26K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Текущая рыночная капитализация Orlix AI составляет $ 31,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ORLIX составляет 100,00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,26K.