Сегодняшняя цена Optimistic General Intelligence

Текущая цена Optimistic General Intelligence (OGI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OGI на USD составляет $ 0 за OGI.

На данный момент Optimistic General Intelligence занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 523,543, при оборотном предложении 1000.00M OGI. В течение последних 24 часов, OGI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00151954, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OGI изменился на -0.21% за последний час и на +48.31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.81K.

Рыночная информация Optimistic General Intelligence (OGI)

Рыночная капитализация $ 523.54K$ 523.54K $ 523.54K Объем (24Ч) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 523.54K$ 523.54K $ 523.54K Оборотное предложение 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общее предложение 999,999,971.1961 999,999,971.1961 999,999,971.1961

Текущая рыночная капитализация Optimistic General Intelligence составляет $ 523.54K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.81K. Циркулируещее обращение OGI составляет 1000.00M, а общее предложение – 999999971.1961. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 523.54K.